مسنة تستغيث بالرئيس السيسي: "نفسي أسجل أولادي قبل ما أموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
استغاثت مسنة بالرئيس عبدالفتاح السيسي لمساعدتها في تسجيل أولادها، بعد أن أصبحوا شبابًا، ولم يقم والدهم بتسجيلهم في السجل المدني، ما أدى لعدم وجود شهادات ميلاد لهم.
وتروي "سناء أسعد" مسنة بائعة مناديل: "تزوجت من 22 سنة من محمد إبراهيم عامل أحذية، ولديً ولدين محمود 21، وسيد 17 سنة، وزوجي أوهمني بأنه مسجل الأولاد ولهم شهادات ميلاد، وعندما طلبت من زوجي التقديم لمحمود في المدرسة كان يتهرب، وفي ذلك الوقت اكتشفت بأنه لم يسجل الأولاد، وذهبت إلى الأحوال المدنية لتسجيل أولادي ومعي قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية، ولكنهم رفضوا، وسنيين بأحاول مع زوجي تسجيل أولادنا، لكن كل المحاولات فشلت ومنذ 10 سنوات ترجيت زوجي أن يسجل أولاده فتعدى عليّ بالضرب، وتسبب لي في عاهة، فأخذت أولادي وهربت بهم، وبحكم أني ربة منزل وليس لي مصدر للإنفاق خرجت أبيع مناديل لكي أنفق على أولادي حيث أنهم لا يستطيعون العمل لأنهم لايحملون بطاقة شخصية، وهم شبة محبوسين بالمنزل لأنني أخاف أن يخرجوا ويتم القبض عليهم لأنهم بدون هوية".
واختتمت سناء حديثها: "نفسي أسجل أولادي، واستخرج بطاقة شخصية لهم لاطمن عليهم قبل ما أموت".