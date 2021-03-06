شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السودان بالقاهرة : نحتاج لدعم مصر في الفترة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير خالد الشيخ، نائب سفير السودان بالقاهرة، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم تاريخية وعظيمة، متابعا: «كنا نحتاج لدعم مصر معنا هذه الفترة».

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة» مساء السبت: «أدركنا خطورة سد النهضة على السودان وتحركنا بدبلوماسية كوننا ممثلين للسودان في مصر، فعندما كنا نذهب إلى أي وزارة أو مصلحة حكومية، نرى اهتماما كبيرًا بنا، وكنا نسمع أن هناك توجيهات عليا من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا بالتعاون مع السودان بلا حدود».

وأوضح أن هناك تعاون كبير في الربط الكهربائي بين مصر والسودان، الذي ارتفع من 80 ميجا وات إلى 300 ميجا وات، فضلا عن التبادل التجاري والثقافي والعلمي والصحي والزراعي، فكانت أكبر مشاركة هذا العام بالسودان هي المشاركة المصرية.