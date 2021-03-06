بائع الفاكهة عن لقائه بالسيسي: «حسيت إن ليلة القدر اتفتحتلي لما شوفت الرئيس»

شكرا لقرائتكم خبر عن بائع الفاكهة عن لقائه بالسيسي: «حسيت إن ليلة القدر اتفتحتلي لما شوفت الرئيس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال بائع الفاكهة محمد حسن محمد مسعود، والذي توقف موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي للحديث معه، إنه يعمل على عربية فاكهة منذ حوالي 30 سنة في مدينة نصر.
وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أنه يعاني من مشاكل صحية بأعصاب الساقين، ولا يستطيع الوقوف بشكل جيد، منوها بأن الرئيس السيسي وعد بعلاجه وتوفير كل الرعاية الصحية والاجتماعية له، لافتا إلى أن الرئيس اتصل وهو يقف أمامه بوزيرة الصحة وطلب توفير الرعاية له.
وتابع: «أقوم حاليا بعمل بعض الأشعة والتحاليل بمستشفى دار الشفاء»، لافتا إلى أن هناك مندوبا من الرئاسة يتابع حالته.
وأوضح أن الرئيس وقف بسيارته وطلب منه «تفاح»، ولكن العربة لم يكن عليها تفاح، فطلب الرئيس 4 كيلو من الموز، مردفا: «لما شوفت الرئيس حسيت إن اتفتحتلي ليلة القدر».
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