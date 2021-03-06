شكرا لقرائتكم خبر عن بائع الفاكهة عن لقائه بالسيسي: «حسيت إن ليلة القدر اتفتحتلي لما شوفت الرئيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بائع الفاكهة محمد حسن محمد مسعود، والذي توقف موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي للحديث معه، إنه يعمل على عربية فاكهة منذ حوالي 30 سنة في مدينة نصر.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أنه يعاني من مشاكل صحية بأعصاب الساقين، ولا يستطيع الوقوف بشكل جيد، منوها بأن الرئيس السيسي وعد بعلاجه وتوفير كل الرعاية الصحية والاجتماعية له، لافتا إلى أن الرئيس اتصل وهو يقف أمامه بوزيرة الصحة وطلب توفير الرعاية له.

وتابع: «أقوم حاليا بعمل بعض الأشعة والتحاليل بمستشفى دار الشفاء»، لافتا إلى أن هناك مندوبا من الرئاسة يتابع حالته.

وأوضح أن الرئيس وقف بسيارته وطلب منه «تفاح»، ولكن العربة لم يكن عليها تفاح، فطلب الرئيس 4 كيلو من الموز، مردفا: «لما شوفت الرئيس حسيت إن اتفتحتلي ليلة القدر».