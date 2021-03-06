شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح الملفات العائلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق الطبي والإداري بإدارة السويس من داخل كنيسة الأنبا انطونيوس، بتسجيل الملف العائلي للمواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، تحت إشراف دكتورة داليا أحمد صالح مدير إدارة السويس الصحية.

ويجرى تكثيف التوعية للمترددين بعقد الندوات واللقاءات عن أهمية ومميزات الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل والتشجيع على الإقبال على التسجيل للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظومة الصحية للمواطنين، تزامن مع قرب التشغيل التجريبي للمنظومة داخل محافظة السويس.