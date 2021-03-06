شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 500 شنطة مواد غذائية بالفلكي في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه جرى توفير حوالي ٥٠٠ شنطة مواد غذائية ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الفلكي، التابعة لحي المنتزه أول، في إطار دعم شرائح غير القادرين بالقرى الأشد احتياجا لمواجهة الأعباء الحياتية اليومية.

أشار «الشريف» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن جميع أجهزة الدولة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى توجيهات واضحة لدعم المواطن البسيط.



أكد محافظ الإسكندرية، توفير كافة الاحتياجات الأساسية للقرى الأشد احتياجا بجميع أحياء المحافظة، موجها الجهات التنفيذية بتحديد احتياجات القرى من مواد غذائية أساسية والبدء في توفيرها وتوزيعها على الأسر في أسرع وقت ممكن.