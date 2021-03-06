شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن موعد وصول قطار تالجو .. والشركة تكشف عن مفاجأة في التصميم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة السكة الحديد، أن شركة تالجو الإسبانية ستبدأ في توريد أول قطارات تالجو خلال يوليو يوليو المقبل، من إجمالي 6 قطارات يتم تصنيعهم وتوريدهم لمصر طبقًا للعقد رقم 26/25 المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية. نتيجة عطاء دولي، بقيمة 158 مليون يورو، يشمل فقط توريد الوحدات، وعقد صيانة مدته 8 سنوات.



في الوقت الذي كشف موقع شركة تالجو عن بدء تصنيع العربات لصالح مصر، وقالت الشركة على موقعها، إن القطار الواحد يتكون من 14 عربة مقسمة إلى درجة رجال الأعمال والأولى والثانية المكيفة.



أوضحت الشركة، أن العربات تم تصميمها لتتحمل درجات الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية، حيث راعت في تصميمها درجات الحرارة المرتفعة في محافظات الوجه القبلي.