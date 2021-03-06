شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد : تطور مستمر بمنظومة العمل بالديوان العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا لمتابعة سير العمل بإدارات الديوان العام بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومديرى الإدارات.

استعرض المحافظ مع الحضور تطورات العمل وناقش عدد من الملفات بالعمل الإدارى داخل المحافظة، حيث أكد المحافظ على أن هناك تطور مستمر بمنظومة العمل بالديوان العام، خاصة بعد تطبيق التحول الرقمى واستحداث عدد من الإدارات المميكنة، الذى أدى للدقة وسرعة إنجاز العمل خاصة في الإدارات ذات التعامل المباشر مع المواطنين، مؤكدا لأهمية الاستعانة بالشباب في العمل الإدارى والذى كان من الخطوات الأساسية نحو التطوير المؤسسى والحكومى الذي تستهدفه المحافظة.