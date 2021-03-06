شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يكرم الحاصلات على مراكز متقدمة بدورات مركز التنمية المحلية بسقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السبت، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء، سهير عبدالعاطي صديق من العاملين بالديوان العام، لحصولها على المركز الثاني في دورة سكرتيري المدن ورؤساء القرى في مجال الشؤون المالية والشئون القانونية بمركز التنمية المحلية بسقارة.

كما كرم المحافظ هبة عبدالعزيز عبدالمطلب من العاملين بمجلس مدينة أبورديس لحصولها على المركز الأول في دورة إعداد مدربين متخصصين بالمراكز التكنولوجية بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وقال المحافظ إنه يشجع ويكرم كل من يحصل على مراكز متقدمة في رفع اسم جنوب سيناء في اللقاءات والدورات دائما.