شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق : مشكلة سد النهضة في طريقها للحل بالتقارب المصري والسوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن مصر والسودان يسعيان إلى السلام في قضية سد النهضة، موضحا أن إثيوبيا تسعي دائما إلى التفرقة بين مصر والسودان.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت: «إذا اجتمعت مصر والسودان على أمر واحد لن تستطيع أي جهة أن تغير في الأمر شيئا»، منوها أنه سعيد بالعلاقات المصرية السودانية.

وأشار إلى أن مشكلة سد النهضة في طريقها إلى الحل بعد التقارب المصري والسوداني، لافتا إلى قوة مصر والسودان في المنطقة.

وتابع بمجرد زيادة الرئيس السيسي إلى السودان ترتعد دول في المنطقة وسوف يسعيان إلى حل المشكلة.