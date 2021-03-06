شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد حجازي: زيارة السيسي للسودان استراتيجية وفي توقيت حساس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان استراتيجية وفي توقيت شديد الحساسية والخطورة.

وتابع حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» أن هناك تواصلًا استراتيجيًا بين مصر والسودان.

وأضاف أن هناك أوضاعًا متوترة في السودان وتشاد، وكان لابد من تشاور إقليمي من أجل التغلب على تلك التحديات، من ضمنها مواجهة أزمة سد إثيوبيا.

وكشف أن «هناك ضغوطًا دولية خلال الفترة المقبلة حتى يوليو المقبل، من أجل حل أزمة سد النهضة»، موضحا أن مصر لم تقبل أي إجراء أحادي يقود إثيوبيا للملء الثاني لسد إثيوبيا، موضحا أن هناك إتاحة للمفاوضات تحت إشراف دولي».

واستطرد حجازي أن إثيوبيا تخلفت عن التزامها بشأن اتفاق واشنطن الذي كان قد اقترب نجاحه، قائلا: الآلية الرباعية لإدارة مفاوضات سد النهضة تم طرحها، مؤكدا أن مصر تثق في الاتحاد الأفريقي وقدرته على حل أزمة السد الإثيوبي.

وشدد حجازي على أن مصر ستخوض معركة التفاوض بشأن ملف أزمة السد الإثيوبي، كما أننا لا زلنا في مرحلة التفاوض مع إثيوبيا قبل بدء المرحلة الثانية للملء، موضحا أن موقف مصر بشأن السد الإثيوبي واضح أمام العالم، كما تتيح مصر الفرصة لأمريكا والأمم المتحدة والكونغو لتحمل مسؤولياتهم بشأن السد الإثيوبي.

وعن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان قال السفير محمد حجازي إن «هناك تعاونًا عسكريًا وتنمويًا وربطًا كهربائيًا بين مصر والسودان».