شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ يزوران المتحف القومي للآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، متحف كفر الشيخ القومي، واستمعوا لشرح الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، عما يحتويه المتحف من قطع أثرية وتماثيل وأواني وعملات متعددة لعصور قديمة.



أعرب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إعجابه بالمتحف وما يضمه من قطع أثرية تعود لعصور متعددة، وهنأ أهالي المحافظة بالمشروعات القومية العملاقة التي تم تشييدها.