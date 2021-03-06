شكرا لقرائتكم خبر عن خبير شؤون أفريقية: مصر أقامت تحالفات لمواجهة التمدد التركي وأطماع دول بالمنطقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالواحد، خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي، إن مصر استطاعت إقامة تحالفات مع السعودية والإمارات والبحرين والأردن والسودان، لمواجهة التمدد التركي في المنطقة، وأطماع دول في المنطقة.

وأضاف عبدالواحد، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مصر نجحت في تأمين الجنوب في السودان، لا سيما مع وجود أزمة بسبب سد النهضة، فضلا عن وجود حالة غليان في منطقة القرن الإفريقي.

وكشف عبدالواحد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعزيز العلاقات مع السودان، موضحا أن اللجنة الثنائية المشتركة يرأسها رئيس الدولتين.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية عسكرية بين مصر والسودان، لتعزيز الجهود المشتركة، مع توحيد الرؤى، حتى تكون قوة ضاربة لمن يفكر في أن ينال من الأمن القومي المصري أو الأمن السوداني، كاشفا أن مصر تعمل على تعزيز القوات العسكرية السودانية، حتى يتم مساعدة الخرطوم على حماية حدودها مع إثيوبيا.