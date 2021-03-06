شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة تكنولوجيا المعلومات»: التوقيع الإلكتروني يتيح التعامل عن بعد مع المعاملات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، إن التوقيع الإلكتروني سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة؛ مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.

وتابع «نبيل»، خلال لقائه مع برنامج «وطن رقمي» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هذه التعديلات تأتي لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شفرة المفتاح المعلن، والتي تضمنت تلك التعديلات إضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة في هذا المجال وفقا للمعايير المتبعة عالمياً، بالإضافة إلى إضافة خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمة الختم الإلكتروني الذي يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.

وتابع: «هذه التعديلات التي تم إجراؤها في بنود اللائحة تأتي في إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال»؛ موضحًا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمى، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وقال نبيل إن التعديلات الجديدة في لائحة قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني تسهم في نشر هذه الخدمات على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة للمؤسسات والأفراد وسط عمليات التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة والتي تُعد بمثابة الوقود الذي ينتشر من خلاله التوقيع الإلكتروني من دون توقف.

وتابع أن حجم مستخدمي التوقيع الإلكتروني يصل إلى 100 ألف مستخدم ما بين مؤسسات وأفراد بمصر، مشيرًا إلى أن قانون التوقيع الإلكتروني كان قد صدر في عام 2004 إلى جانب مبادرة حاسب لكل بيت لتمكين المواطن من الحصول على خدمات إلكترونية من الدولة؛ ولكن كان هناك تأخر فيما يتعلق بملف التحول الرقمي آنذاك وهو ما عطل انتشار التوقيع الإلكتروني.

وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يحتاج إلى ماكينة عمل إلكترونية وبنية تحتية جاهزة كما كان هناك استعداد للبدء في إجراءات نشر التوقيع الإلكتروني في عام 2010 ولكن الظروف المصاحبة لأحداث يناير 2011 حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وقود لنشر التوقيع الإلكتروني.