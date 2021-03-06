شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: مصر لن تمنح الفرصة لإثيوبيا لتصل بملف المياه لنقطة اللا عودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المرحلة الثانية من ملء سد النهضة والبالغة 13.5 مليار متر مكعب، لها تأثير كبير على مصر والسودان، والبلدين لن يسمحا بهذا الأمر، كما أكدت مصر والسودان.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تريد إرجاء التفاوض بشأن السد للوصول إلى نقطة اللا عودة، حتى تحقق ملء سد النهضة بشكل كامل، ثم تتحدث عبر أرضية في منتهى القوة.

وأشار موسى إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان اليوم، حتى يكون هناك موقف مصري سوداني واحد، وتوجد رؤى مشتركة.

وأكد موسى أن مصر لن تمنح الفرصة لإثيوبيا لتصل بملف المياه إلى نقطة اللا عودة.