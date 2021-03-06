شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة : مصر والسودان تسعيان للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم اليوم تحظى باهتمام كبير، وتعد الأولى من نوعها للسيسي بعد تشكيل المجلس السيادي السوداني.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن السيسي يؤكد دوما أن يد مصر ممدوة للسودان في مجال الخير والتنمية.

ولفت إلى أن الرئيس عقد لقاءات مهمة مع رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء السوداني، تناولا بشكل معمق العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المهمة .

وأردف أن مباحثات السيسي في الخرطوم غلب عليها الجانب الأمني والعسكري والاستراتيجي إلى جانب العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد توافقا متناميا بين القاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة خاصة قبل الملء الثاني للسد.

واستطرد أن السودان لها أكثر آليات تعاون مشتركة مع مصر في مختلف المجالات التي تهم البلدين، موضحًا أن مصر تدعم السودان بقوة وتتحرك على المستوى الدولي بشكل نشيط في هذا المجال.

وأشار إلى أن هناك مشروعات اقتصادية كبيرة مشتركة مع السودان، منها الربط الكهربائي الذي تم تحقيق معدلات كبيرة فيه إلى جانب الربط السككي والتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأوضح السفير بسام راضي أن السودان ومصر تسعيان للوصول إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة، مختتمًا: «دائما هناك تفاؤل وبارقة أمل».