شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات متنوعة بثقافة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم.

حيث ناقشت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ضمن المشروع الوطني للقراءة كتاب «جحا وحمار الحبوب».

كما عقد قسم المرأة بالمكتبة محاضرة بعنوان «مباحث في علم المواريث» للشيخ عبدالله محمد من الأزهر الشريف وناقش تعريف علم المواريث، وفضله وأهميته في الإسلام وإنصاف المرأة في تقسيم الميراث.

كما ناقش الشيخ مصطفى عبدالعظيم الواعظ بالأزهر الشريف كتاب بعنوان «قصص النساء في القرآن الكريم» بمكتبة منية الحيط الفرعية تأليف جابر الشال، ذكر فضيلته سبب تأليف الكتاب كما اوضحه المؤلف وهو أن القصص القرآني وسيلة من وسائل التربية.

وناقش الشيخ مصطفى عبد العظيم بالأزهر الشريف كتاب بعنوان «جسم الإنسان» تأليف برنارد جلمسر الذي تحدث عن عجائب جسم الإنسان ووصفه الكاتب بأنه أعجب آلة وجدت لأنه قادر على تأدية كل نوع من انواع الحركات.