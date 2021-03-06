شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يتعافى من إصابته بفيروس كورونا ويعود للعمل من مقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” من مصادر مطلعة، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعافى من إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19" بعد خضوعه للعزل المنزلى لمدة تقارب نحو أسبوعين، مارس خلالها العمل من المنزل، مشيرة إلى أن وزير المالية عاد لممارسة مهام عمله بعد تعافيه من الفيروس من مكتبه فى مقر وزارة المالية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أسبوعين، بعد إجراء الفحوصات التى جاءت نتيجتها إيجابية فى ذلك الوقت.