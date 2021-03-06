شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين العملية الإرهابية فى العاصمة الصومالية مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادانت جمهورية مصر العربية العملية الإرهابية الآثمة التى شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو مساء أمس، مسفرةً عن عشرات الضحايا والمصابين، وتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا الأبرياء متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وتؤكد مصر على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتضامنها معها في جهودها لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الصومال.