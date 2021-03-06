شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتابع جولاته في طور سيناء استعدادا للعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية عدداً من المشروعات التنموية والخدمية ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء والمقرر افتتاحها في 19 مارس الجاري في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي تفقد خلالها الإنشاءات الجارية لــ«مقصد العائله»المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء وكامتداد له، ويهدف إنشاؤه لخلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوي، ومكان ترفيهي للعائلات وأطفالهم مواطني مدينة طور سيناء وزائريها ويقام على مساحة 5500 متر بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيهاً، ويشتمل على ممشى الدراجات الهوائية واماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عام واماكن العاب ترفيهية، واماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، وأماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ووحدتين آخرين دورات مياه.



ووجه المحافظ القائمين على التنفيذ بمضاعفة العمل للانتهاء في أقرب وقت، مشيراً إلى إعداد دراسة نحو إقامة وإنشاء منطقة ملاهي متكاملة ومبسطه ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه والمقام على مساحة 900 متر، تمهيداً افتتاحه في العيد القومي للمحافظة مارس الجاري بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد.

وتشمل الأعمال على محارة ودهان الواجهات الخارجية للمسجد ودهان وتركيب الرخام بصحن المسجد الداخلي وتصنيع عدد 2 قبة للمسجد وتغيير شبكة الكهرباء وكذا أعمال اللاند سكيب واعمال تركيب ابواب وشبابيك جديدة ورفع كفاءة دار المناسبات المجاورة والتابعة للمسجد ورفع كفاءة دورات المياه تحت اشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة.

ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة منه يوم 19 مارس يلقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف، كما سيتم بعد الصلاة تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، بمنطقة حمام موسى بطور سيناء في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم. كما تفقد المحافظ مجمع حدائق الزهراء بطول 1 كيلو متر وعرض 30 متر شامل اكشاك الموسيقي ومقاعد وإضاءة.

وتفقد محافظ جنوب سيناء حمام موسي، ودار الضيافة بطور سيناء. رافق المحافظ المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء ووكيل وزارة الأوقاف، ومدير منطقة تعمير جنوب سيناء، ومدير عام مديرية الطرق والنقل وعدداً من القيادات التنفيذية.