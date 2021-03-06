شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مستشفيات التأمين الصحى الشامل في الأقصر وبورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل العربى، مدير مستشفى حورس «الأقصر الدولى سابقا»، إن هناك تنسيق كامل بين مستشفيات التامين الصحى بالأقصر وبورسعيد، تحت رعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية ومن خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي إطار استمرار تقديم مستشفى النصر التخصصي خدماتها الصحية لمنتفعي هيئة الرعاية الصحية.

أضاف أنه تمكن فريق جراحة قلب الأطفال بنجاح من إجراء تداخل جراحي دقيق ومركب وعالي الندرة لطفل ١٠ سنوات من محافظة الأقصر يعاني من عيب خلقي بالقلب تم تحويله لمستشفى النصر التخصصي من وحدة تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر وحالة الطفل العامة بعد الجراحة ممتازة.

قام بالإجراء الجراحي فريق متخصص من أمهر أطباء جراحات قلب الأطفال بقيادة: د. محمود سيد زلط.. استشاري جراحة قلب الأطفال ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي د. أحمد سامي فضالي، استشاري جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي، د. يحيى ممدوح مكي..ط، استشاري التخدير بمستشفى النصر التخصصي، م. محمد عبدالمنعم.. ماكينة إرواء القلب الصناعي، بالتعاون مع طاقم ماهر من تمريض العمليات وأطباء الرعاية المركزة بمستشفى النصر التخصصي