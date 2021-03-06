شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة علاجية في قلين بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين القافلة الطيبة العلاجية، ونشرت التابعة للوحدة المحلية لقرية ميت الديبة ضمن خطة وزارة الصحة وتحت رعاية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وبحضور نواب رئيس المدينة.

قال «سلامة»، إن القافلة مجهزة بأكثرمن 12 عيادة من مختلف التخصصات منها «باطنة، جراحة، أطفال، أنف وأذن، رمد، مسالك، نساء، جلدية، تنظيم أسرة، معمل، صيدلية»، ويتم إجراء التحاليل والكشف وصرف العلاج مجاناً ضمن خطة وزارة الصحة المدرجة بإدارة القوافل العلاجية بقرى ومركز قلين، فضلاً عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية وتوافد المواطنين بالقرية والتوابع للإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجاناً.