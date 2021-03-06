شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يكشف عن إهدار 20 مليون طن من مخلفات قصب السكر والبنجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إننا نزرع نحو 375 ألف فدان من محصول قصب السكر، ينتجوا ما يزيد عن 11 مليون طن من خام القصب بمتوسط إنتاجية 30 طنا للفدان الواحد من خام القصب سنويا، وينتح طن القصب الخام نحو مليون طن من السكر بمعنى أن محصول القصب يوفر أكثر من 10 ملايين طن من المخلفات في صورة أوراق خضراء وتفل ناتج بعد عملية عصر القصب ونفايات أخرى.

وتابع أبوصدام: «نزرع نحو 600 ألف فدان من محصول بنجر السكر ينتجوا ما يزيد عن 12 مليون طن من خام البنجر بحساب متوسط انتاج الفدان 20 طن للفدان الواحد سنويا، وينتج كل 7 أطنان من البنجر الخام طن من السكر أي أن المحصول يوفر ما يزيد عن 10 ملايين طن من المخلفات بعد إنتاج السكر في صورة أوراق وتفل البنجر ومولاس».

وأشار نقيب الفلاحين أن المخلفات التي تزيد عن 20 مليون طن تستخدم في العديد من الصناعات المهمة، فتستخدم الأجزاء الخضراء كعلف طازج وتستخدم المخلفات الأخرى من محصول القصب في صناعة الورق والخشب والوقود والأعلاف والكحول والخميرة والعسل الأسود والشمع والأسمدة العضوية وغاز الميثان، فيما تستخدم مخلفات محصول البنجر في صناعة الأعلاف والتقطير والتخمير والعديد من الاستخدامات الأخرى.

وأكد صدام أننا ما زلنا لا نستفيد من المخلفات الاستفاده المثلى، رغم أهمية التوسع في استخدام المخلفات الزراعية للحفاظ على نظافة البيئة وعدم الاضرار بها، وتشغيل القوى العاملة وخاصة بمحافظات الصعيد كما نساهم في تحسين الاحوال المعيشية للفلاحين بزيادة دخولهم.

وطالب نقيب الفلاحين، زيادة الاهتمام بالمخلفات الزراعية ودعم الصناعات الصغيرة القائمة عليها وابتكار استخدمات جديدة لهذه المخلفات والحد من تصدير المخلفات كخامات بدون تصنيعها محليا.