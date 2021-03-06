شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات»: التوقيع الإلكتروني ضرورة ملحة فرضتها آليات العصر في المعاملات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات، إنه ضمن أسس وقواعد التحول الرقمي يجب وجود بنية تحتية قوية، مشيرًا إلى أن التوقيع الإلكتروني ضرورة ملحة فرضتها آليات العصر في المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف نبيل، خلال لقائه مع برنامج «وطن رقمي» على قناة «الحدث اليوم»، أنه يجب التوقيع الإلكتروني وما يتطلبه من سرعة الأداء وإنهاء المعاملات بين الأطراف المختلفة خلال وقت قصير في سهولة ويسر، بما يتماشى مع اتفاقيات التجارة العالمية التي توجب على إطرافها سرعة إنهاء المعاملات التجارية الدولية وإلا تعرضت لتوقيع العقوبات عليها.

وأوضح نبيل، أن التوقيع الإلكتروني هو نظام تشفير إلكتروني يعتمد على مفتاح خاص ومفتاح عام، وتنشأ المفاتيح بواسطة عمليات حسابية خاصة تضمن السرية.

وتابع: "التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن يطلق عليه عصر المعلومات والبيانات والذي أدى إلى ظهور وسائل وأساليب جديدة في إبرام العقود، لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة، وهذه الوسائل في تطور دائم ومستمر وسريع".

وأضاف: "عندما كان القانون مرآة للواقع وأمام هذه الزيادة الهائلة في حجم التعامل كان لزاما على هذه الجهات إدخال الوسائل الحديثة في مجال معالجة المعلومات، وقد تزايد استخدام هذه الوسائل الحديثة التي لا تعتمد على المستندات الورقية كوسيط لنقل المعلومات فيما بين أطراف التعامل، كما تزايد الاعتماد بصورة كبيرة على تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا».

وأشار إلى أنه في ظل الاقتصاد الرقمي ونتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برزت تحولات هائلة في مجال العمل البنكي، مما أسفر عن ظهور وسائل الدفع الإلكتروني كنماذج للخدمات المصرفية الإلكترونية، والتي تتميز بالعديد من المزايا كونها تعد غير مكلفة، إلا أنه هناك من المعوقات ما يقف في طريق التوسع والأخذ بها كبديل لوسائل الدفع التقليدية، خاصة في غياب الأمن المعلوماتي، الذي يُعد من أبرز العناصر اللازمة لتوفير بيئة مناسبة لبناء تجارة إلكترونية في ظل توسع نطاق الإنترنت.