شكرا لقرائتكم خبر عن بائع الفاكهة يكشف تفاصيل لقائه بالسيسي: «اشترى موز وقالي لازم تاخد حسابه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد حسن، بائع الفاكهة الذي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه اليوم، إنه فوجئ بوجود الرئيس أمامه، مضيفا: «مكنتش مصدق».

وأوضح حسن، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أنه يقف في شارع أحمد فخري عند حديقة الطفل منذ 30 عاما، وتابع: «الرئيس اشترى موز، وأصر على دفع حساب الفاكهة، وقالي لازم تاخد حسابه».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سأله عن صحته، واتصل بوزيرة الصحة أمامه، وعلى الفور تم نقله لمستشفى دار الشفاء، وهو حاليا مازال في المستشفى.

وأضاف: «مفيش رئيس جمهورية عمل زيه قبل كده»، لافتا إلى أن وزارة التضامن تواصلت معه ولكنه كان يجري عددا من الأشعة والفحوضات.

ووجه حسن رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلا: «أنت قلبك أسد بتقف أمام كل المخاطر، ربنا يحميك ويباركلك، وتنهض بالبلد».