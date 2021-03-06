شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام القاهرة» تكشف سبب استدعاء «منصور ندا» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت كلية الإعلام جامعة القاهرة إحالة الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، بسبب ما تم نشره مؤخراً من آراء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الكلية في بيان إن استدعاء «منصور» للتحقيق بكلية الحقوق جامعة القاهرة يأتي بخصوص النظر في الشكوى المقدمة من الدكتور بركات عبدالعزيز، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق، بخصوص تعدى عليه في اجتماع لجنة الدراسات العليا منذ عدة أشهر.

وأضافت الكلية أن الاستدعاء يأتي في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.