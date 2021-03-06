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السكة الحديد ترفع سعر تذكرة قطار أبوقير بعد إضافة العربات المحسنة.. تعرف عليها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد رفع سعر تذكرة قطار أبوقير «المحسن» إلى 3 جنيهات في رحلة الذهاب، و5 جنيهات في رحلتي الذهاب والعودة، مع الإبقاء على أسعار القطارات ذات تركيب العربات المطورة وهي جنيه واحد.

كانت الهيئة قد قررت تعديل 84 رحلة لخط أبوقير بعربات محسنة بدلا من العربات العادية، اعتبارا من أمس الجمعة.

ويتكون القطار الواحد من 7 عربات بعدد (جرار + 5 عربات محسنة + عربة قيادة محسنة).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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