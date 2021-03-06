شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد ترفع سعر تذكرة قطار أبوقير بعد إضافة العربات المحسنة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد رفع سعر تذكرة قطار أبوقير «المحسن» إلى 3 جنيهات في رحلة الذهاب، و5 جنيهات في رحلتي الذهاب والعودة، مع الإبقاء على أسعار القطارات ذات تركيب العربات المطورة وهي جنيه واحد.

كانت الهيئة قد قررت تعديل 84 رحلة لخط أبوقير بعربات محسنة بدلا من العربات العادية، اعتبارا من أمس الجمعة.

ويتكون القطار الواحد من 7 عربات بعدد (جرار + 5 عربات محسنة + عربة قيادة محسنة).