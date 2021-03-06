شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات : نستهدف الوصول إلى تطوير 3100 مكتب بريد خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسى، ومكتب بريد الزواوى، وذلك بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الافتتاح يأتى في إطار خطة تطوير البريد الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها من أجل توفير خدمات رقمية متميزة للمواطنين؛ مشيرا إلى أن خطة البريد المصرى تشمل عدة محاور، هي تطوير المكاتب من حيث الشكل والمضمون لتقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية، حيث تم تطوير 1600 مكتب، ومن المقرر تطوير 1500 مكتب بريد أخرى خلال هذا العام للوصول إلى 3100 مكتب بريد مطور مع نهاية العام الحالى، كما تتضمن خطة التطوير التوسع في شبكة مكاتب البريد في كافة أنحاء الجمهورية؛ وذلك إلى جانب بناء قدرات العاملين على النحو الذي يؤهلهم لتقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية.

وخلال الزيارة، دار حوار مفتوح بين الوزير وعدد من المواطنين المتواجدين أثناء الزيارة، وذلك حرصا منه على الاستماع إلى آرائهم حول مستوى وجودة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، كما حرص على التحدث إلى العاملين بالمركزين؛ حيث أثنى على مجهوداتهم وطالبهم بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة لمواجهة الجائحة حرصاً على سلامتهم وسلامة المواطنين المترددين على مكاتب البريد، كما طالب العاملين ببذل أقصى الجهود للتيسير على المواطنين أثناء تلقيهم الخدمة.

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن افتتاح مكتب بريد «كفر الشيخ الرئيسي» ومكتب بريد «الزواوي»، يأتى في إطار خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصرى حالياً بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن معدلات الإنجاز في التطوير تسير وفقا للخطة الزمنية المقررة؛ موضحًا أن الهيئة القومية للبريد بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية وحتى يتمكن البريد المصرى من المنافسة في تقديم الخدمات للعملاء.

جدير بالذكر أن مكتب بريد «كفر الشيخ الرئيسى» الذي تم افتتاحه اليوم، يخدم أكثر من ٢٥٠ ألف نسمة ويقدم جميع الخدمات القديمة والمستحدثة للمواطنين وهو مزود بجميع أنظمة الحماية الحديثة، بينما يخدم مكتب بريد «الزواوي» أكثر من ١٠٠ ألف نسمة، ويقدم جميع الخدمات البريدية المتكاملة للمواطنين، ومزود بماكينة ATM للتيسير على المواطنين.

كما أجرى الدكتور عمرو طلعت، زيارة تفقدية لمركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين؛ حيث كان في استقباله المهندس عادل حامد العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وخلال الزيارة؛ وجه الوزير بسرعة استكمال مشروعى الـ FTTH اللذين يتم تنفيذهما حاليًا في المحافظة، من أجل رفع مستوى كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ويتم حالياً خدمة محافظة كفر الشيخ من خلال عشرة سنترالات رئيسية و92 سنترالا فرعيا، ونحو 43 مركز مبيعات للمصرية للاتصالات، منها 19 مركزًا مطورًا، تقدم جميع خدمات المصرية للاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والمحمول والإنترنت فائق السرعة والدعم الفني.

كما تفقد مدرسة التربية الفكرية بمحافظة كفر الشيخ والتي سبق أن أتاحت الوزارة بها بعض البرامج التكنولوجية ودعمت تطويرها خصيصا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقات الفكرية ورفع قدراتهم الإدراكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم بعدد من أجهزة الحاسب الآلي وطابعة وجهاز عرض ضوئي، لدعم العملية التعليمية والتدريب للطلاب.

زيارة وزير الاتصالات

زيارة وزير الاتصالات

زيارة وزير الاتصالات

زيارة وزير الاتصالات

زيارة وزير الاتصالات