شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات تقسيم مطرانية واحدة في المنيا لثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الأحد، مراسم وطقوس رسامة أسقفين جديدين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتوليا رئاسة منطقتي «أبوقرقاص وتوابعها» و«شرق المنيا» بعدما قرر البابا تواضروس انفصال المنطقتين عن «إيبارشية» المنيا، وكلمة إيبارشية كلمة قبطية تعني «منطقة كنسية»، وقصد البابا تواضروس من التقسيم تسهيل الخدمة بتلك المناطق وتخفيف العبء عن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا الجديد، الذي كان يتولي رعاية تلك المناطق كأسقف عام على مدار سنوات عديدة.

بإتمام الرسامة، يصير عدد «الإيبارشيات» الأرثوذكسية بالمنيا تسع إيبارشيات بدلا من سبع إيبارشيات وهو العدد الأكبر الذي وصلت له سابقا في عهد الراحل البابا شنودة الثالث، الذي وسع إيبارشيات المنيا بدءا من عام 1976 بعد أن كانت إيبارشية واحدة في عهد البابا كيرلس السادس والبطاركة السابقين، وكانت تسمي إيبارشية الأشمونين والمنيا، حيث كانت قرية «الأشمونين» بمركز ملوي هي المقر التاريخي السابق قبل أكثر من ألف عام.

استقبلت كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت، وفود من كهنة كل كنائس المناطق التابعة لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، التي قرر البابا تواضروس تقسيمها لثلاثة «إيبارشيات» هي إيبارشية المنيا وتوابعها، ويرأسها الأنبا مكاريوس، وإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها «منطقة جديدة»، ويرأسها القمص ثاؤفيلس المحرقي بعد ترقيته لدرجة الأسقفية، و«إيبارشية» شرق المنيا «منطقة جديدة أيضا»، ومن المقرر أن يرأسها القمص سيرابيون السرياني بعد ترقيته لدرجة الأسقفية.

ورافق وفود الكهنة الذين توجهوا للعاصمة الإدارية، عدد كبير من أعضاء مجالس الكنائس بالإيبارشيات الثلاث، لحضور صلاة العشية، التي تبدأ بعد قليل، والتي يترأس فيها البابا الأنبا تواضروس مراسم وطقوس رسامة الأسقفين الجديدين، بجانب تكليف الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، وذلك لأن الأخير أسقف بالفعل لن تتم ترقيته لدرجة الأسقفية.

تنتهي طقوس الرسامة في قداس اليوم التالي، أي غدا الأحد، حيث قرر البابا تواضروس قصر حضور كهنة الإيبارشيات الثلاث على طقوس صلاة العشية فقط، حتي لا تحرم كنائس الإيبارشيات الثلاث من إقامة قداسات الأحد في حالة تغيب الكهنة لحضور قداس الرسامة، لذا قرر البابا تواضروس حضور الكهنة وأعضاء مجلس كل كنيسة لصلاة العشية، بينما تحضر وفود من أمناء الخدمات والقطاعات بكل كنائس الإيبارشيات الثلاث لصلاة قداس الرسامة، في كاتدرائية ميلاد المسيح.

وتولت مطرانية المنيا «الإيبارشية الأم» تنظيم سفر كل الوفود وتوزيعهم على الحافلات وعودتهم وتوفير الإعاشة لهم، بجانب طباعة كشوف حضورهم واستصدار تصاريح دخولهم لكاتدرائية ميلاد المسيح، وهو بمثابة العمل الأخير التي تضطلع به مطرانية المنيا نيابة عن الإيبارشيات الثلاث قبل ساعات من انفصالها الفعلي بإتمام الرسامة الجديدة للأسقفين الجديدين.