شكرا لقرائتكم خبر عن فيلوباتير وفام .. البابا تواضروس يعلن اسمي الأسقفين الجديدين لأبوقرقاص وشرق المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، مراسم وطقوس رسامة أسقفين جديدين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتوليا رئاسة منطقتي «أبوقرقاص وتوابعها» و«شرق المنيا» بعدما قرر البابا تواضروس انفصال المنطقتين عن «إيبارشية» المنيا، وكلمة إيبارشية كلمة قبطية تعني «منطقة كنسية».

و استقبلت كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم، وفود من كهنة كل كنائس المناطق التابعة لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، التي قرر البابا تواضروس تقسيمها لثلاثة «إيبارشيات» هي إيبارشية المنيا وتوابعها، ويرأسها الأنبا مكاريوس، وإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها «منطقة جديدة»، ويرأسها القمص ثاؤفيلس المحرقي، الذي قرر البابا تواضروس رسامته أسقفًا باسم الأنبا فيلوباتير، و«إيبارشية» شرق المنيا «منطقة جديدة أيضا»، وتولي رأستها القمص سيرابيون السرياني، الذي قرر البابا تواضروس رسامته أسقفا باسم الأنبا فام.