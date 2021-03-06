شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: زيارة السيسي تدعم وتساند الثورة السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، إن السودان ومصر توصلا إلى رؤية موحدة تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين المصري والسوداني وتساهم في استقرار الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» اليوم السبت، أن تصريح البرهان جاء خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي السوداني أن زيارة الرئيس السيسي للبلاد تمثل دعما حقيقيا للسودان وسندا لثورة الشعب السوداني، مشيرا إلى أن الزيارة تسهم في تقوية وتعزيز روابط الأخوة بين الدولتين، مما سينعكس على مجريات الانتقال بالبلاد.

ولفت رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن زيارة الرئيس السيسي تأتي في وقت تمر فيه الدولة السودانية بمرحلة انتقال تواجه الكثير من المصاعب، مضيفا: «ناقشنا كل الملفات التي من شأنها دعم التعاون المشترك».

وقال عبدالفتاح البرهان إن «مواقف مصر مشرفة وداعمة للسودان»، مشيرا إلى مساندتها لحكومة الفترة الانتقالية في سبيل تأسيس وتوطيد دعائم الحكم الديمقراطي الذي يسعى السودان للوصول إليه في فترة انتقالية سليمة.