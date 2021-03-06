شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان (الشروط وطريقة التسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة استئناف رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان. وينطلق أول فوج بعد استئناف الرحلات يوم الخميس المقبل الموفق 11 مارس الجارى يستمر حتى 18 مارس. وتتواصل بعد ذلك الأفواج المغادرة إلى مدينتي الاقصر وأسوان. وتتضمن برامج الرحلات تنفيذ عدد من المزارات السياحية والأثرية المدرجة بالبرنامج السياحي والتى تم التنسيق بشأنها مع وزارة السياحة والأثار المصرية .



أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن رحلات قطار الشباب تعد أحد أهم آليات الوزارة في تعريف النشء والشباب وتوعيتهم بالمعالم الأثرية والتاريخية والسياحية الخلابة التي تتمتع بها مدينتي الاقصر وأسوان، ما يعمق من فهم الشباب وانتماءهم لوطنهم، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فيما يتعلق بالمزارات السياحية بالمدينتين بغرض المساهمة في تعزيز السياحة الداخلية لمختلف المدن المصرية وخاصة السياحية والأثرية منها.



تشترط الوزارة ارتداء الكمامة الطبية بشكل إلزامي لجميع المشاركين في الرحلة بداية من استقلال القطار وفي جميع خطوات ومزارات البرنامج وأماكن الإقامة ووسائل الانتقالات الداخلية وحتى العودة بالقطار، مع توقيع الكشف الطبي للمشاركين بمعرفتهم بما يفيد خلوهم من مختلف الأمراض وخاصة المعدية منها. كما تشترط الوزارة أن يكون المشاركين في المرحلة السنية من 18 حتى 40 سنة ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر، مع استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء 2018/2019 وشتاء 2019/2020) طبقا للرقم القومي المسجل على موقع الوزارة.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الاطلاع على الشروط والموافقة عليها والتوقيع على الإقرار ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد السداد بالمديرية، مع سداد قيمة الاشتراك للشباب وذلك بأسبقية السداد بالمديرية:

https://www.emys.gov.eg/youth/youth_train

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بدعم تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات، مع تنفيذ المزارات السياحية والاثرية المدرجة بالبرنامج السياحي بكلا من الأقصر واسوان بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار المصرية، مع أحقية الوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة .

ويشمل البرنامج السياحي لقطار الشباب؛ الأقصر (معابد البر الشرقي- جزيرة الموز- معابد البر الغربي – الصوت والضوء بالكرنك – جولة حرة بالمدينة، وبالنسبة أسوان (السد العالي- متحف النيل- معبدفيلة- جزيرة النباتات- القرية النوبية- متحف النوبة – جولة حرة بالمدينة).