شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مخالفة تعدٍ بالبناء بمركز العدوة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء محمد محمود عزت، رئيس المركز، مخالفة تعدٍ بالبناء دون ترخيص بقرية عطف حيدر، بدائرة المركز.

وقال «عزت» إن الإزالة ضمن تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف القضاء على عشوائية البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.

من جانبه، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي بتكثيف الحملات الميدانية والعمل على رصد مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.