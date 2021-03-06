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إزالة مخالفة تعدٍ بالبناء بمركز العدوة في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة، بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء محمد محمود عزت، رئيس المركز، مخالفة تعدٍ بالبناء دون ترخيص بقرية عطف حيدر، بدائرة المركز.

وقال «عزت» إن الإزالة ضمن تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف القضاء على عشوائية البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.

من جانبه، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي بتكثيف الحملات الميدانية والعمل على رصد مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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