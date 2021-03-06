شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد خطة علاج عاجلة لـ"مسعود بائع الفاكهة" بعد توجيه الرئيس برعايته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود الشرقاوى، مدير المستشفى التى تتولى علاج المواطن محمد حسن محمد مسعود، بائع الفاكهة الذي تحدث معه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مروره بأحد شوارع مدينة نصر، تفاصيل الحالة الصحية للمريض الذى وجه الرئيس بعلاجه، مؤكدا قيام المستشفي باجراء عدد من الفحوص والتحاليل له، مشيراً إلى أن المريض يعاني من غضروف قطنى.

وقال الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المواطن محمد حسن محمد مسعود دخل المستشفى أمس الجمعة، ويعاني من ضمور في العضلات بالجزء العلوي للساق.

وأضاف أن المواطن أجرى رسم عصب ورسم عضلات وحاليا يجري رنين مغناطيسي على الفقرات العنقية وبعد ذلك سيتم تحديد خطة العلاج سواء جراحي أو تحفظي، وتابع: حالته مستقرة وسيستكمل الفحوصات لحين تحديد خطة العلاج خلال الفترة المقبلة.