شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة سريعة للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد اتمام زيارته للسودان الشقيق، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى توجه بالتهنئة إلى الأشقاء في السودان بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاق السلام الشامل الذي تحقق بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح نتيجة لإخلاص كافة الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السوداني العزيز عصراً جديداً من السلام والتنمية والازدهار يشمل كافة أبناء السودان.

وأكد الرئيس للجانب السوداني أن "مصر ستظل معكم قلباً وقالباً، داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم في شمال الوادي".