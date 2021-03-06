شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: قمة الخرطوم.. أمن مصر والسودان واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: قمة الخرطوم.. أمن مصر والسودان واحد.. السيسى والبرهان يبحثان تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية.. ويؤكدان رفض أى إجراءات أحادية بقضية «سد النهضة»

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قمة الخرطوم.. أمن مصر والسودان واحد.. السيسى والبرهان يبحثان تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية.. ويؤكدان رفض أى إجراءات أحادية بقضية «سد النهضة»

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