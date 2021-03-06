شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ملخص جولة رئيس الوزراء لمحافظة المنوفية اليوم لتفقد مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، محافظة المنوفية؛ لمتابعة سير العمل ‏بالمشروعات التنموية والخدمية بها، وكذا التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير ‏قرى المحافظة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، ورافقه خلال الجولة عدد من الوزراء، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ومسئولو القوات المسلحة والداخلية، وكذا ممثلي ‏مؤسسة "حياة كريمة‎".‎

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته، حرصه على متابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف ‏القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ولاسيما المشروعات التي تندرج ضمن المشروع ‏القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يحظى بمتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس ‏الجمهورية، في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"؛ من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين‎.‎

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها بمركز ‏الباجور، ومنها محطة مياه الشرب بالباجور.‏

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، أعمال مشروع تبطين الترع في قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور ، ‏كما اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى محافظة المنوفية‎.‎

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية، ‏وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده على أرض المحافظة، وعقد هذا الاجتماع مع أعضاء الهيئة ‏البرلمانية، بصحبة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات المهمة والمتداخلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في ‏تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".‏

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اختياره لمحافظة المنوفية لتكون أول محافظة يتم زيارتها؛ لمتابعة ‏الاجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بعد إطلاقه من جانب الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، يعطي رسالة مهمة، تتلخص في أن المنوفية ‏تُعد محافظة ريفية، ويعتمد في نشاطها الاقتصادي على النشاط الزراعي بشكل أكبر.‏