بتكلفة مليار جنيه وتخدم 350 ألف نسمة.. رئيس الوزراء يتفقد محطة مياه الحامول بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الصبت، الأعمال الإنشائية لمحطة مياه الحامول، بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول الأعمال الإنشائية والموقف التنفيذي لها، حيث أشار إلى أن المحطة تقع على مساحة 7 أفدنة، وتبلغ طاقتها التصميمية 51 ألف م3/ يوم في المرحلة الأولى، و104 آلاف م3/ يوم في المرحلة الثانية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو مليار جنيه، كما تخدم المحطة 350 ألف نسمة في مدينة وقرى مركز منوف وسرس الليان.

وأوضح وزير الإسكان أن الأعمال المدنية لمحطة مياه الحامول تشمل المأخذ، وبيارة المياه العكرة، ومبنى طلمبات العكرة والمرشحة، وبئر التوزيع، وخزانين أرضيين، إلى جانب مبنى الكيماويات، ومبنى أسطوانات وحقن الكلور، وخزانات الشبة السائلة، وأحواض التركيز، مضيفًا أن هذه الأعمال تم الانتهاء من تنفيذها، كما تم الانتهاء وتسليم الأعمال الكهروميكانيكية للمحطة، التي تضمنت أعمال المحولات، والمولد، والطلمبات، ولوحات التشغيل، وغيرها من الأعمال الكهروميكانيكية.

وقال وزير الاسكان: "فيما يتعلق بشبكات وخطوط المياه الخاصة بالمحطة، التي يبلغ طولها نحو 90 كم تقريبًا، فإنه يتم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى بطول 20 كم تم تنفيذها بالكامل؛ لتغذية مدينتي منوف وسرس الليان، و10 قرى تابعة لهما، والمرحلة الثانية بطول 70 كم تقريبًا، تم تنفيذ 25 كم منها، وجار استكمال تنفيذ باقي الأطوال لتغذية باقي قرى مركز منوف وعددها 21 قرية".

وخلال جولته في أرجاء المحطة، أشاد رئيس الوزراء بحجم الأعمال المنفذة بالمحطة، مطالبا بًضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، بما يُسهم في دخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

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