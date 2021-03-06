وجه السيسي بعلاجه.. مدير "دار الشفا" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لبائع الفاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمود الشرقاوي، مدير مستشفى دار الشفاء، تفاصيل الحالة الصحية للمواطن محمد حسن محمد مسعود، بائع الفاكهة الذي تحدث معه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مروره بأحد شوارع مدينة نصر.

وقال الشرقاوي لمصراوي، اليوم السبت، إن "مسعود" دخل المستشفى، أمس الجمعة، ويعاني من ضمور في العضلات بالجزء العلوي للساق.

وأضاف أن المواطن أجرى رسم عصب ورسم عضلات وحاليا يجري "رنين مغناطيسي" على الفقرات العنقية وبعد ذلك سيتم تحديد خطة العلاج سواء جراحيا أو تحفظيا.

وتابع: "الأمور مستقرة وسيستكمل الفحوصات لحين تحديد خطة العلاج خلال الفترة المقبلة".