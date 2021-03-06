شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستبعد مسؤولين بالدقهلية لتقاعسهم في منع التعدي على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نقل بعض المسؤولين بمديرية الزراعة بالدقهلية واستبعادهم من وظائفهم، بسبب تقصيرهم في أداء المهام المطلوبة منهم وتقاعسهم في منع التعدى على الأراضي الزراعية .

جاء ذلك بعد أن شكل القصير لجنة من الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومديري العموم بالمرور الميدانى والمتابعة بمحافظة الدقهلية بنواحى ديمشلت ودموه وميت النحال وكفر الباز مركز المنصورة، حيث رصدت اللجنة إهمالا من المسؤولين في مديرية الزراعة بالدقهلية في الحفاظ علي الأراضي الزراعية، ‏كما قامت اللجنة بالاشراف على إزالة كل التعديات في المناطق المذكورة.

ووجه ‏وزير الزراعة بمتابعة المرور الميداني والتفتيش المفاجئ على كل مديريات الزراعة بالمحافظات للتأكد من قيامها بواجباتهم في حماية الأراضي الزراعية.

