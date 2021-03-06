شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهر المنيا» تعلن الانتهاء من إنشاء معهد صفط الخمار الأزهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة الهندسية- المنطقة الأزهرية في المنيا، الانتهاء من أحد مشاريـع الخطة الاستثمارية التي كانت متعثرة «عملية أنشاء مبنى معهد ضغط الخمار الابتدائى الاعدادى الأزهري بقرية صفط الخمار التابع لمركز المنيا»، ودخوله الخدمة قريبا .

قال مسؤول بالمنطقة الأزهرية، إن المشروع كان متعثرة، وتم بحمد الله الانتهاء من خلال، مدير عام صيانة المباني والإنشاءات ومدير إدارة المكتب الفني، ومدير إدارة التنفيذ ومهندسي وفنيين الإدارة الهندسية بمنطقة المنيا، بهدف إتمام إنشاء الصرح ليخدم التلاميذ ويكون إضافة لمعاهدنا الأزهرية.