شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزيرة التضامن .. أكاديمية النقل البحري تنظم المؤتمر الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم السبت أعمال المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان«دور ريادة الأعمال ومراكز الإتاحة والتكنولوجيا المساعدة نحو الدمج الكامل» انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة والذى نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية.

أقيم المؤتمر بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، بمشاركة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والمھندس كریم حمدى القائم بأعمال منسق «إیراسموس +» التابع للاتحاد الأوروبى.

رحبت معالي الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالحضور وقالت إن وزارة التضامن تقدم كافة سبل الدعم لذوي الإعاقة بكافة محافظات الجمهورية . وأضافت «القباج» أن القيادة السياسية تعتبر ذوى الاعاقة جزء غال من المجتمع يمثلون ثروة للمجتمع مؤكده إن تخصيص عام ٢٠١٨ عاما وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار اللائحة التنفيذية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام ٢٠١٩ يعكس مدى إهتمام الدولة بذلك القطاع من أبناء الشعب المصرى.

وأشادت وزيرة التضامن بنجاح دمج ذوي الإعاقة في عدة مجالات بمساهمة من منظمات المجتمع المدني لافتة إلى أن الإعلام عليه دور في إبراز الصورة الإيجابية لهم.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: يحظى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية منذ توليه رئاسة الجمهورية، حيث يحرص دائما على ضمان حقوق هذه الفئة والاحتفاء بهم كلعام، وعلى تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويا، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي لتذليل الصعوبات أمامهم.

وأضاف «عبدالغفار» ان المؤتمر الدولي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة يعقد في إطار استراتيجية الأكاديمية 2016 – 2021 التي تبرز المسئولية المجتمعية وتتضمن المحور الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للتنمية المستدامة مشيرا إلى أنه تم انشاء قطاع كامل للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية.

أعرب رئيس جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الدولى الذي يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التي نسعی جمیعا إلى تعزيزها، ودعمها بكل السبل التحقيق الأهداف المرجوة منها .