شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان المهندسين بالإسكندرية» تبحث مشكلات سكان «برج العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، لقاء مفتوحا مع سكان مدينة المهندسين ببرج العرب لمعرفة آرائهم حول التطوير وسماع مشاكلهم وبحث طرق حلها.

وقال المهندس السيد حسن، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، إن اللجنة التقت بالمهندسين للاستماع لمشاكلهم والرد على تساؤلاتهم ونقل رأيهم فيما تم الانتهاء منه وأبدوا دعمهم الشديد لمجلس النقابة برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة .

وأضاف حسن أن اللقاء ناقش العديد من الجوانب منها سيتم توقيع عقود تمليك الشقق بدلا من استمارات التخصيص حفاظا على حقوق المهندسين في ممتلكاتهم، مشيرا إلى ان هذه الخطوة جاءت بعد البدء في إنهاء حسابات المشروع وختامه.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن هذه الإجراءات تتم بصورة مجانية لكل الوحدات وبدون تحصيل أي رسوم جديدة شريطة قيام الوحدات بسداد كل مستحقات النقابة طبقا لما ورد بعقود واستمارات التخصيص فقط، منوها بأن لكل وحدة حق الملكية في أرض العقار مشاعا طبقا لحساب التكلفة التي أعدت في احتساب ثمن كل وحدة بالمشروع.

كما أكد على تنفيذ تعليمات الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة بشأن أحقية المهندسين بتسجيل وحداتهم عقب استكمال إجراءات الشهر العقاري والتي تم سدادها منذ عام 2009 وتجدد كل عام لحين إنهاء التفاوض مع جهاز مدينة برج العرب بالإسكندرية فيما يخص أرض مخر السيل واحتساب محاور الطرق طبقا للتعاقد علما بأن النقابة قد سددت ثمن الأرض بالكامل منذ بداية المشروع وتعد هذه الخطوة بداية قوية للمهندسين بتسجيل وحداتهم وحفاظا على ممتلكاتهم .

وأشار إلى أنه جاري حل مشكلة مديونية المياه مع جهاز مدينة برج العرب حتى يمكن للنقابة إصدار خطابات لشركة المياه وذلك بخصوص عمارات المرحلة الثالثة والتي نشأت بسبب عدم تقدم عدد كبير من المهندسين بتركيب العدادات لوحداتهم عقب استلامهم للوحدة وأشار سيادته ان النقابة ملتزمة بسداد مستحقات شركة المياه فيما يخص العدادات العمومية للمدينة فقط أما تأمين عدادات المرحلة الثالثة يجب على المهندسين دفعها فور استلام الوحدة حرصا على عدم تكبد المشروع بأي مبالغ في هذا الشأن.

وأضاف أنه بخصوص أرض المول والنادي فأنه جاري البدء في تجديد الترخيص الخاص بالبناء وتقديم ملفات تراخيص جديدة لانقضاء مدتهم القانونية منذ سنوات كثيرة ولحين إنهاء التراخيص سيتم أعمال تسوية الارض ورفع المخلفات منها حرصا على الصحة العامة وإعداد ساحات ترفيهية مؤقتة لأسر المهندسين وأطفالهم.

كما أكد رئيس اللجنة أنه تم التعاقد مع كلية الزراعة لتكون مسئولة عن أعمال المسطحات الخضراء بالمدينة، موضحا أنه تم البدء في أعمال التشجير ووضع حزام أخضر من الأشجار مدعم بسلك لعمل سور للمدينة، بالإضافة إلى تركيب مظلات بجوار المسجد لاستيعاب الأعداد الكبيرة في صلاة الجمعة لحمايتهم من الشمس والأمطار.