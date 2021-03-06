شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد أعمال تطوير مستشفيات الزقازيق العام والحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفيات الزقازيق العام وحميات الزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات.

وكانت الزيارة الأولي لمستشفي الزقازيق العام، قام وكيل الوزارة خلالها بمتابعة المراحل الإنشائية لجناح عمليات القلب المفتوح الجديد، وأعمال التطوير والتوسعة بمدخل المستشفي، وقسم الأورام الجديد، وغرف تحضير وتقديم العلاج الهرموني والكيماوي، وشدد وكيل الوزارة على مقاول المشروع بسرعة الإنتهاء من الأعمال لتشغيل الأقسام الطبية في أقرب وقت، لصالح المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

كما قام خلال الزيارة الثانية بمعاينة بعض الأماكن بمستشفي حميات الزقازيق، لوضع خزان الأكسجين الجديد، والذي سيتم دعمه للمستشفي خلال أيام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، وبعد قرب الإنتهاء من الأعمال الجارية بمستشفي الصدر بالزقازيق، سيتم البدء في أعمال تطوير مستشفي حميات الزقازيق، وحدد وكيل الوزارة مع مقاول المشروع، بحضور مدير إدارة التخطيط بالمديرية، ومدير المستشفي، المكان المناسب لوضع الخزان الجديد، وتم مناقشة بعض المقترحات للوصول لأفضل مقترح لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.