شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تنتهي من استعدادات إجراء امتحان الشهادة الإعدادية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، من استعداداتها لإجراء امتحان الفصل الدراسي الأول «نصف العام» للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية»، في مختلف مدارس المحافظة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تطهير وتعقيم اللجان الامتحانية، وتزويدها بوسائل الراحة المناسبة للطلاب من إنارة جيدة وتهوية مناسبة.

أضاف رضوان، أنه يؤدي الامتحان عدد 8 آلاف و690 طالبًا وطالبة في مختلف مدارس المحافظة، مشددًا على على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجان، واستخدام الكاشف الحراري للكشف على الطلبة قبل دخول لجان الامتحان، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتطهير اللجان قبل الامتحان، واستخدام معقمات الأيدي والأسطح بصفة مستمرة.

أشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة لحل أي مشكلات طارئة.

بدورها أكدت مني أبوالمعاطي، مدير أدارة العريش التعليمية، على أن الامتحان لمدة ساعتين، وهو عبارة عن ورقة إمتحانية تضم عددا من أسئلة الاختيار من متعدد موزعة على جميع المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع..مشيرة إلى أن أسئلة الامتحان ستكون في مستوي الطالب المتوسط.

أضافت أبوالمعاطي أن أعمال المراقبة داخل اللجان ستتم بواسطة معلمي المدرسة، مع تصحيح أوراق الأجوبة داخل كل مدرسة عقب انتهاء الامتحان، وإرسال كشوف الدرجات الخاصة بالطلبة إلى الإدارة التعليمية عقب انتهاء عملية التصحيح والمراجعة وتوزيع الدرجات وفقًا لتعليمات الوزارة.

من جانبها قالت بثينه عبيد مطر، مدير إدارة مدرسة المساعيد للتعليم الأساسي، أن موقع المدرسة على شبكة الانترنت قام ببث نماذج استرشادية ومراجعات نهائية لامتحان الصف الثالث الإعدادي طبقًا لتوجيهات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكدت عبيد على الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات وتعقيمها ورشها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووضع أرقام الجلوس على المقاعد، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال أداء الامتحان.

وطالبت عبيد الطلبة بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية منذ الخروج من المنزل وحتي العودة إليه بعد أداء الامتحان وعدم خلعها نهائيا، وعدم مشاركة أو استعمال الطالب لأدوات الغير خلال الامتحان، ومنع التزاحم على البوابة الرئيسية للمدرسة، ومنع تواجد أولياء الأمور أمام المدرسة خلال فترة الامتحان.