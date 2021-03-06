شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل مصنعا في أدفو بعد توقفه أكثر من عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النائبة ريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب بأسوان، عن إعادة تشغيل مصنع لب الورق بأدفو، بعد توقف عن الإنتاج استمر لأكثر من عامين بسبب المديونيات، مشيرة إلى أنه تم اليوم التشغيل التجريبي للمصنع لخط الإنتاج الورق الكرافت بصفة مبدئية لتوفير احتياجات المصانع من هذا النوع من الورق الذي يستخدم في إنتاج الكراتين.

قالت النائبة، إن مصنع لب الورق بإدفو أحد القلاع الصناعية للورق وأنه أحد مصنعين للورق في الصعيد في قنا وأسوان وهي صناعة وطنية يجب الحفاظ عليها.

وأوضحت، التشغيل التجريبي للمصنع بعد جهود مكثفة تم خلالها تقديم مخاطبات لرئيس الوزراء والعديد من الوزارات والجهات المعنية وتقديم دراسات، بعد توقف لأكثر من عامين، لافتة إلى أنه تم مخاطبة وزير البترول لتخفيض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلى 3 دولار، كما تم مخاطبة مصنع سكر إدفو لتخفيض سعر توريد مصاص القصب من 1400 جنيه للطن وتم الموافقة على توريد مصاص القصب من مصنع السكر بسعر 900 للطن للمساهمة في تقليل تكلفة الإنتاج ونأمل في تخفيضه إلى 600 جنيه للطن وفق دراسة إفتراضية تم إجرائها بجامعة أسيوط تحقق إستفادة متوازنة لمصنعي السكر ولب الورق، حيث يعتبر مصاص القصب الخام الرئيسي لإنتاج الورق، ونسعي إلى الوصول إلى إتفاق وسط مع مصنع السكر لتوريد المصاص بسعر مناسب.

وقالت، إن تنفيذ المطالبات سيصل بالمنتج إلى العالمية وتحقيق صادرات قوية تستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية في ظل جودة الورق المنتج من المصنع.