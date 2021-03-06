شكرا لقرائتكم خبر عن 19.5 ألف طلب تصالح بإجمالي متحصلات 71 مليون جنيه في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 19.5 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 71 مليون جنيه .



ناشد المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى، وهو الذي يتطلب ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات خاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقاً لحجم الطلبات المقدمة.