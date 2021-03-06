شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي ينعي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وحكومة وشعب مصر، في وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بجمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والكثير من الإسهامات الوطنية المخلصة.

أضاف رئيس البرلمان العربي أن الفقيد الراحل لم يدخر جهداً في خدمة وطنه حتى اللحظات الأخيرة من حياته، داعياً الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته.