شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 100 محضر مخالفات وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

ووجه غنيم بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرا عرضه المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 1 إلى 6 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة.

ويأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، تضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات، التي تم تنفيذها على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط 102 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 15 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و26 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و19 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و3 محاضر للتصرف في 130 جوال دقيق مدعم، و11 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و7 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس و3 محاضر عدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و16 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، بينما تتم المتابعة اليومية على المطاحن والوقوف على الوارد المنصرف والأرصدة من الدقيق والأقماح وأخذ عينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

وتمكنت الحملات من ضبط 141 عبوة من الأدوية الطبية المختلفة لعرضها وبيعها بأحد محلات المستلزمات الطبية بدون تصريح و150 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتحرير11 محاضر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحرير 21 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، 23 محضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة، في حين تم ضبط 3 منشآت تمارس نشاطا تجاريا بدون ترخيص من الجهات المختصة، بجانب التحفظ على 15 كجم دواجن مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

بينما تم ضبط 400 لتر زيت طعام مجهول المصدر وغير مصرح بتداوله داخل الأسواق وتم تحرير محضرين بهذا الشأن، كما تم ضبط 60 كجم عجوة منتهية الصلاحية، علاوة على تحرير محضرين لتجار مواد غذائية لعرضهم 10كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بحسب القانون

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز تبين غلقها خلال مواعيد العمل، بينما تم تحرير محضر لشركة تعبئة غاز لمخالفة خط سير توزيع الأسطوانات وذلك خلال الحملات التي نفذتها المديرية وشملت المرور على جميع محطات البترول بالمحافظة للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية بالمحطات لتمويل السيارات بالأسعار المقررة، فضلاً عن المرور بصفة دورية على مستودعات البوتاجاز ومصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة للأسطوانات التجارية والمنزلية بعد تعبئتها.

من ناحية أخرى، تمت متابعة إنهاء الأعمال بمحطات البنزين لتزويدها بالغاز الطبيعي والخاص بالمشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين بمحطات الوقود.



وتضمن التقرير الإشارة إلى صدور القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2021 بمد التصفية الموسمية الأولى لعام 2021 حتى 20مارس الحالي، مع التنبيه على كافة إدارات ومكاتب التموين بضرورة التأكيد على المحلات والمنشآت التجارية بالحصول على الترخيص اللازم حال رغبتها الاشتراك في الأوكازيون السنوى، وتم إصدار9 تصاريح للمشاركة في الأوكازيون، في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 12 متقدما لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة» تمهيدا للمعاينات النهائية.