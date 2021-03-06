شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء ٢٥ فصلا بـ٧ مدارس في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة جنوب سيناء، التواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم التوسعات في مدارس الوديان القائمة، وإنشاء ٢٥ فصلا تعليميا بعدد سبع مدارس بالمحافظة هم مدرسة القديسة كاترين الابتدائية، ومدرسة الإسباعية الابتدائية بسانت كاترين، ومدرسة الرمثة الابتدائية، ومدرسة سرابيط الخادم الابتدائية، ومدرسة المعين الابتدائية بابوزنيمة، ومدرسة عرب الرواهبية الابتدائية وعرب حمدان الابتدائية بنويبع. لاستكمال مراحل التعليم الأساسي بهم ليصل إلى الصف الثالث الإعدادي، بتمويل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ قدره ٦,٣١٣ مليون جنيه.