شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يتفقد ورش صيانة قطار «تالجو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، وبصحبته المعنيين بالهيئة، العمل بورش فرز القاهرة لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير ومدى انتظام سير العمل والتزام العاملين.

استهل رئيس الهيئة زيارته بالمرور على ورش صيانة قطارات «تالجو» الجديدة، مستعرضًا خلالها رسم توضيحي للمشروع وخطوات تنفيذه بمعرفة، موجهًا بوضع برنامج زمني مكثف لنهو أعمال التطوير بحلول الأول من مايو من العام الجاري، وخلال ذلك تفقّد المهندس أشرف رسلان أعمال التطوير بالورشة والمزودة بأربع سكك لصيانة قطارات تالجو إضافة لإنشاء مبنى خاص بالورش المساعدة وأعمال تطوير للمبنى الإداري، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.